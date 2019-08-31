Киев, , 15:50 — REGNUMРоссийский газопровод «Северный поток — 2» несет в себе угрозу всей Европе, заявил 31 августа президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой.

«Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе» , — сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев выступает за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество Украины, Польши и США.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря по территории России, Финляндии, Швеции и Германии. Его общая протяжённость составит почти 1,2 км, а мощность двух ниток — порядка 55 млрд кубометров газа в год. в настоящее время уже уложено свыше 1,7 тыс. километров труб.

На сегодняшний день «Северный поток — 2» построен на 75%, проектный срок завершения строительства — конец 2019 года.

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