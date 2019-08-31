31 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Как только Соединённые Штаты развернут баллистические ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китай столкнется с угрозой быть окруженным ракетами средней дальности США, и стратегический баланс в этом регионе будет нарушен

Владимир Васильев, , 17:22 — REGNUMПроведение Соединёнными Штатами испытательного пуска крылатой ракеты «Томагавк» в обычном снаряжении из мобильной наземной пусковой установки 18 августа 2019 года, через 16 дней после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, серьезно встревожило и опечалило Китай.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Профессор Национального университета обороны НОАК Ли Дагуанг на страницах газеты Global Times изложил краткий анализ складывающейся ситуации. Следует обратить внимание на важную деталь: издание Global Times является структурным подразделением газеты «Жэньминь жибао», печатного органа ЦК КПК.

По мнению Ли Дагуанга, действия США по разработке крылатой ракеты наземного базирования открывают ящик Пандоры. Как только США развернут ракеты средней дальности в других странах и регионах, это неизбежно приведет к тому, что и другие страны будут производить и развертывать ракеты средней дальности, тем самым вызывая новый виток гонки вооружений в мире.

Крылатая ракета «Томагавк» Navy.mil

Профессор считает, что прекращение действия ДРСМД представляет прямую угрозу национальной безопасности Китая. Министр обороны США Марк Эспер заявил в начале августа 2019 года, что он выступает за развертывание ракет наземного базирования в Азии и хотел бы видеть развертывание в течение «месяцев».

США ещё не объявили места развертывания ракет средней дальности на территории своих союзников. Однако они располагают и собственными возможностями для развертывания этих систем. По мнению Ли Дагуанга, идеальным местом является остров Гуам. Данная заморская территория Соединённых Штатов в Тихом океане расположена примерно в трёх тысячах километров от края Восточной Азии, Японии, Южной Кореи и российского Дальнего Востока, а дальность полёта ракеты средней дальности находится в пределах от 1000 до 5500 километров.

В конечном итоге профессор Национального университета обороны НОАК приходит к выводу, что Вашингтон переносит свое стратегическое развертывание на Азиатско-Тихоокеанский регион. Как только Соединённые Штаты развернут баллистические ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китай столкнется с угрозой быть окруженным ракетами средней дальности США, и стратегический баланс в этом регионе будет нарушен.

Марк Эспер

В условиях осложнения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по мнению Ли Дагуанга, Китай должен сохранять бдительность и принимать необходимые контрмеры. Профессор предлагает объединить все силы мира, выступающие против прекращения действия договора ДРСМД, чтобы остановить через Организацию Объединенных Наций развертывание США баллистических ракет средней дальности в других регионах.

Кроме того, Ли Дагуанг считает, что Китай должен разработать более совершенные ракеты средней дальности и ускорить темпы развития новых военных технологий и инноваций, чтобы сохранить стратегическое сдерживание против возможного развертывания США ракет средней дальности в регионах, окружающих Китай.

В качестве третьей меры китайский профессор предлагает и дальше развивать и укреплять мягкую силу Китая: «Сегодня Китай беспрецедентно приблизился к центру мировой сцены, но мягкая сила страны все еще нуждается в дальнейшем развитии и укреплении». Он также отмечает, что участие в разработке международных механизмов и переговорах по международным делам является критически важным подходом к укреплению мягкой силы и придает большое значение этому аспекту.

На 1 октября 2019 года Пекин запланировал впечатляющую демонстрацию своей военной мощи в ходе парада, посвященного 70-летию со дня основания Китайской Народной Республики. В китайских СМИ было объявлено, что военный парад в этот день станет показом великих достижений Китая в области национальной обороны и военного строительства за последние 70 лет.

Президент Рейган и Генеральный секретарь Горбачёв подписывают Договор о РСМД

Анонсирована демонстрация на этом мероприятии китайской межконтинентальной баллистической ракеты Dongfeng-41 («Дунфэн"-41 — «Восточный ветер"-41). По данным из открытых источников, ракета имеет дальность действия около 14 000 километров и может нести около 10 независимо нацеливаемых ядерных боеголовок, способных поражать любую точку Земли.

Иностранные аналитики считают, что как самая дальнобойная ракета в истории Ракетных войск Народно-освободительной армии, Dongfeng-41 также обладает первоклассной точностью и маневренностью, что является революционным скачком вперед в военной технике Китая.

Что касается китайского ракетного потенциала ракет средней и меньшей дальности, то Пекину здесь прибедняться не стоит. Пока Москва и Вашингтон были связаны обязательствами в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, КНР активно наращивал свой ракетный потенциал.

В докладе Конгресса США «Ракетная программа Китая и потенциальный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» от 28 января 2019 года говорится, что Китай располагает арсеналом из более двух тысяч баллистических и крылатых ракет наземного базирования. Около 95 процентов данных ракет не вписываются в рамки ограничений, которые были прописаны в ДРСМД.

Джон Уильям Уотерхаус. Пандора, открывающая ларец. 1896 г

Данный факт означает, что Вашингтону понадобится время, чтобы развернуть сопоставимый с Пекином ракетный потенциал из двух тысяч баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности вокруг КНР.

Другое дело, что с выходом США из ДРСМД и их планами по развертыванию вырисовалась тенденция, опасная для КНР. Раньше Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе противостоял нулевой ракетный потенциал Вашингтона малой и средней дальности наземного базирования, а теперь этот разрыв с Пекином будет постоянно сокращаться.

План США в отношении Китая очевиден: окружить военными средствами, а затем удушить экономически. Однако КНР страна не маленькая. И чтобы ее полностью взять в кольцо, американцам надо хорошо постараться.

Сейчас на обстановку в мире и всю систему международной безопасности мощнейшее влияние оказывают два фактора: прекращение действия ДРСМД и потенциальное прекращение действия СНВ-3. Единственным условием, которое позволяет исключить развязывание в мире крупномасштабного конфликта с применением ядерных средств поражения, является обеспечение Россией стратегического ядерного сдерживания с США.

Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III. 2010 г. Kremlin.ru

Исходя из изложенного выше, важнейшим условием сохранения государственного суверенитета Китая в условиях осложнения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе является его стратегическое партнерство с Россией. Другими словами, пока Пекин дружит с Москвой, всё у него будет нормально.

Следует заметить, что профессор Национального университета обороны НОАК Ли Дагуанг в своем анализе не написал про необходимость стратегического партнерства России и Китая. Но сделал акцент на обещанные ответные меры Москвы на действия Вашингтона по развертыванию ракетного потенциала средней дальности. Данный подход позволяет сделать предположение, что часть военно-политической элиты КНР, в том числе рассчитывает на обострение отношений между Россией и США, видя в этом шанс для Китая — отсидеться и выиграть время.