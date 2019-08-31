Кишинёв, , 15:30 — REGNUMОчередной раунд преговоров в формате «5+2» по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта состоится 8−10 октября в Братиславе. Об этом сообщил после встречи с послом Словакии в Кишиневе Душаном Дахо президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Повестка встречи предусматривает «важные дискуссии, направленные на активизацию процесса урегулирования приднестровской проблемы», отметил Додон. Накануне переговорного раунда Додон намерен встретиться с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским.

Также осенью планируется провести очередную Баварскую конференцию по мерам укрепления доверия в процессе урегулирования молдавско-приднестровского конфликта. А в декабре главы МИД стран ОБСЕ соберутся на заседании Совета министров ОБСЕ, где попытаются согласовать текст очередного заявления по переговорам в процессе приднестровского урегулирования в формате «5+2».

В переговорах в формате «5+2» участвуют представители сторон — Молдавии и Приднестровья, посредники и гаранты Россия и Украина, еще один посредник — ОБСЕ, а также наблюдатели от ЕС и США.

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