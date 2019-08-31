Москва, 31 августа 2019, 15:29 — REGNUMВ память о начале Второй мировой войны частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве отправлена в столицу Словении Любляну.
В церемонии принял участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По его словам, нынешняя церемония — «это символической акт, напоминание о нашей общей исторической памяти».
В мероприятии также приняли участие представители Минобороны и МИД РФ, ветераны войны.
В воскресенье, 1 сентября, огонь будет доставлен в Любляну. Там при участии российской делегации его зажгут у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн», который открыл президент России Владимир Путин в 2016 году.
Это будет первый Вечный огонь, зажженный за последние десятилетия в столице страны — члена ЕС и НАТО. Церемония задумана как символ общей исторической памяти, служащий напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.
Во время Первой мировой на территории Словении было около 40 тысяч пленных российских солдат. Во Вторую мировую в городе Марибор действовал концлагерь для советских военнопленных, в 1941—1942 годах погибли больше 5 тысяч красноармейцев.