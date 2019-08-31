Москва, , 15:29 — REGNUMВ память о начале Второй мировой войны частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве отправлена в столицу Словении Любляну.

В церемонии принял участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Вечный огонь — это символ скорби и памяти о великом поколении победителей, защитивших нашу страну и весь мир от фашистской агрессии», — цитирует его слова РИА Новости.

«Мы также отдаем должное нашим союзникам на Западе и на Востоке. Отдать дань их мужеству, стойкости и героизму — наш безусловный нравственный долг. Эта память должна сберечь и наше поколение, и будущие поколения от таких трагедий, как трагедия Второй мировой войны», — подчеркнул Сергей Нарышкин.

По его словам, нынешняя церемония — «это символической акт, напоминание о нашей общей исторической памяти».

«Мы помним о мужестве тысяч и тысяч жителей оккупированных стран Европы, сражавшихся с нацизмом в рядах отрядов Сопротивления. Мы благодарны нашим друзьями из Словении, которые защищают правду о той войне», — отметил Сергей Нарышкин.

В мероприятии также приняли участие представители Минобороны и МИД РФ, ветераны войны.

В воскресенье, 1 сентября, огонь будет доставлен в Любляну. Там при участии российской делегации его зажгут у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн», который открыл президент России Владимир Путин в 2016 году.

Это будет первый Вечный огонь, зажженный за последние десятилетия в столице страны — члена ЕС и НАТО. Церемония задумана как символ общей исторической памяти, служащий напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.

Во время Первой мировой на территории Словении было около 40 тысяч пленных российских солдат. Во Вторую мировую в городе Марибор действовал концлагерь для советских военнопленных, в 1941—1942 годах погибли больше 5 тысяч красноармейцев.