Москва, , 15:27 — REGNUMПрезидент Российской Федерации Владимир Путин пообещал главе Чечни Рамзану Кадрову, что обязательно посетит республику. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе рабочей встречи Кадров рассказал Путину, что чеченские старейшины и ученые интересуются у него, почему российский лидер не приезжает в Чечню.

Кадыров отметил, что президент Путин приезжал в Чечню, когда там были «серьезные проблемы», и именно благодаря Путину сейчас в республике совсем «другая жизнь».

Глава Чечни подчеркнул, что республика восстановлена, экономическая ситуация в целом хорошая, несмотря на все западные санкции и недружное отношение к России и Чеченской Республике.

Путин ответил, что действительно давно не был в Чечне и наверное в скором времени приедет.

«Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно. Знаю, что республика развивается достаточно хорошими темпами. Мы с вами помним, в каком она была состоянии определённое количество лет назад», — сказал президент России.