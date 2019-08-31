Гонконг, Китай, , 15:23 — REGNUMПолицейские применили слезоточивый газ против участников незаконной акции протеста в китайском Гонконге, сообщает 31 августа Reuters.

По данным издания, протестующие начали бросать в здание правительственного комплекса коктейли Молотова, в ответ полицейские применяли слезоточивый газ и водометы. Вода была направлена не в людей, а в воздух, уточняет Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются с июня 2019 года. Причиной недовольства жителей стало желание местных властей принять законопроект, позволяющий экстрадировать подозреваемых в преступлениях в континентальный Китай, что, по мнению манифестантов, ущемляет автономию региона.

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