Хартум, , 14:20 — REGNUMБывший президент Судана Омар аль-Башир, отстраненный от власти военными и обвиняемый в коррупции, в ходе очередного заседания суда по его делу сообщил, что обнаруженные следствием в его резиденции неучтенные миллионы долларов поступили в страну от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана в виде пожертвований на нужды страны. официально они не были учтены, потому что саудовский принц очень не хотел огласки. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает РИА Новости.

Сегодня в Хартуме возобновились судебные слушания по делу о коррупции против аль-Башира. Бывший президент обвиняется в том, что он получил от руководства Саудовской Аравии незаконные наличные средства в размере $90 млн.

Аль-Башир рассказал, что принц Салман направил в Хартум $25 млн евро на личном самолете. Эти деньги частично были переведены в доллары США и местную валюту, чтобы пожертвовать их определенным лицам и организациям в Судане. В частности, часть средств предназначалась силам быстрого реагирования Судана. Также средства, по словам аль-Башира, должны были пойти Африканскому международному университету и больнице.

«Саудовский принц не хотел огласки, поэтому мы не учли эти средства в госказну», — утверждает аль-Башир.

Также он отметил, что предпочел бы, чтобы данное судебное заседание прошло в закрытом режиме, чтобы сохранить тайну саудовского принца.

Все выдвинутые против него обвинения аль-Башир отвергает.