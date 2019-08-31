Москва, , 14:05 — REGNUMПрезидент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с днем рождения сидящего в тюрьме бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 31 августа, на официальном сайте президента России.

В поздравительной телеграмме Путин называет Кочаряна «настоящим другом России», который много сделал для укрепления союзнических отношений между двумя странами.

Также российский лидер желает экс-президенту Армении крепкого здоровья, душевных сил и стойкости.

Путин считает, что своей многолетней государственной деятельностью Кочарян снискал заслуженное уважение среди своих соотечественников и за рубежом. Кроме того, Кочарян внес огромный вклад в развитие современной Армении, а также в обеспечение стабильности в регионе Закавказья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кочарян обвиняется в узурпации власти по предварительному сговору во время событий 1−2 марта 2008 года. Также по этому делу проходят другие высокоптсавленные лица из руководства Армении тех лет.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и по официальным данным проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1−2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.

Стоит отметить, что Кочарян 18 мая сего года был выпущен на свободу под поручительство двух президентов Нагорного Карабаха, но 25 июня его снова взяли под стражу.

Дело в том, что пришедшие после переворота 13 апреля 2018 года к власти в Армении силы во много являются наследниками той самой оппозиции, которая потерпела поражение в 2008 году.