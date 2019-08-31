Тбилиси, , 14:05 — REGNUMВоеннослужащие Грузии не должны принимать участие в совместных военных учения в Баку из-за действий властей Азербайджана в Давид-Гареджи. Об этом 31 августа заявил лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили, передает «Первый канал грузинского телевидения».

По его мнению, участие Грузии в военных учениях является оскорблением для грузинской истории. Лидер оппозиционной партии заявил, что президент Азербайджана Гейдар Алиев отнял у Грузии комплекс грузинских пещерных монастырей VI века Давид-Гареджи, населенный пункт Бертубани и монастырь Пасхи.

«Я призываю правительство, министерство обороны, не посылать солдат и офицеров в Баку и не вести стратегического сотрудничества со страной, которая отнимает у нас землю, территорию и святыни», — заявил Нателашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 2−6 сентября в Баку запланировано проведение командно-штабных учений «Интернити-2019», в которых примут участие военнослужащие из Азербайджана, Турции и Грузии.

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