Лондон, , 13:48 — REGNUMЕвробюрократы сколняются к тому, чтобы вновь отсрочить дату выхода Великобритании из ЕС. Об этом сегодня, 31 августа, пишет The Daily Telegraph.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным газеты, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов рассмотреть перенос крайнего срока выхода Великобритании из Евросоюза, при том что Макрон как раз считался «ястребом» в вопросе Brexit и не был склонен к промедлению в этом деле.

Напомним, что сейчас установлено, что Великобритания в любом случае должна выйти из Евросоюза 31 октября — с соглашением или без оного.

Однако ранее Евросоюзная комиссия заявила, что продление сроков Brexit «безусловно, является возможностью».

Вся эта информация явно представляет собой сигнал от евробюрократов новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о том, что Брюссель готов к смягчению позиций перед интенсивными переговорами по теме Brexit, считает издание.

Эти переговоры должны пройти в сентябре.

Британские евроскептики восприняли данную информацию несколько по-иному. Они считают, что разговоры о переносе даты Brexit — это паника в Брюсселе, а значит — стратегия Бориса Джонсона работает и нужно давить дальше.

Стоит отметить, что предыдущая «окончательная» дата Brexit была установлена на 29 марта 2019 года. При том, что сам референдум по Brexit состоялся ещё 23 июня 2016 года, а официальная заявка на выход была подана Лондоном только в 2017 году.

Суть разногласий заключается в том, как именно будут взаимодействовать Великобритания и ЕС после «развода», и сколько Лондон заплатит Брюсселю в качестве отступных.