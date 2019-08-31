Степанакерт, , 13:48 — REGNUMВопросы сотрудничества в сфере армейского строительства обсудили глава Нагорного Карабаха Бако Саакян и министр обороны Армении Давид Тоноян, сообщили 31 августа в оборонном ведомстве Армении.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества на местах. На встрече также присутствовал министр обороны Нагорного Карабаха Карен Абрамян.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство предоставит Нагорному Карабаху около 2,9 млрд драмов ($6 млн) для решения жилищных проблем военнослужащих Армении обороны Карабаха.

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