Рига, , 13:47 — REGNUMПосольство России в Латвии прокомментировало слова министра иностранных дел этой страны Эдгарса Рикевичса, заявившего, что республика никогда не входила в состав СССР. Комментарий опубликован на странице дипмиссии в Facebook.

«Каким же образом согласно Конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством?» — задались вопросом в посольстве, отметив, что «нельзя выйти, предварительно не войдя».

В посольстве также напомнили главе МИД Латвии, что «логика — это наука». Этот тезис, казалось, нельзя оспорить, однако всё возможно в «нашем многоцветном мире», подчеркнули в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ринкевичс заявил, что Советский Союз оккупировал Прибалтийские республики. По его словам, страны Прибалтики якобы никогда не входили в СССР, поскольку «были им захвачены». Позднее, в 90-е годы, они обрели независимость, сказал он.

Напомним, страны Прибалтики вошли в состав СССР в 1940 году, данный факт был признан международным сообществом и соответствовал всем нормам международного права.

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