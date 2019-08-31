Сухум, , 13:29 — REGNUM29 августа партия «Амцахара», выдвинувшая своим кандидатом Анхаса Квицинию, сделала заявление, в котором дала оценку прошедшим 25 августа выборам президента. Партия предъявила обвинения второму кандидату — действующему главе государства.

«Прошедшие 25 августа 2019 года выборы президента Абхазии показали нам всю сущность нынешней власти, которая путем подкупа, давления, устрашения и обмана избирателей пытается сохранить власть», — говорится в заявлении. Партия уверена, что итоги первого тура свидетельствую о провале действующей власти. «Амцахара» утверждает, что «не позволит обманным путем прийти Хаджимба и его команде к власти».

30 августа штаб кандидата в президенты Рауля Хаджимбы опубликовал ответное заявление, в котором обвинил штаб Квицинии в нагнетании ситуации и в некорректном смещении акцентов на личность кандидата Хаджимбы.

В своем заявлении штаб действующего президента выразил уверенность, что пропаганда оппозиционной партии не повлияет на мнение избирателей: «Зря внушили себе представители ПП «Амцахара», что значительная часть абхазского общества, поддерживающая кандидатуру опытного и уважаемого политика Рауля Хаджимба, который вносит весомый вклад в формирование нашей государственности, под воздействием чьей-либо пропаганды изменит свою взвешенную гражданскую позицию».

Напомним, 25 августа прошли выборы президента Абхазии, по итогам выборов на 8 сентября был назначен второй тур. Во второй тур прошли действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, набравший в первом туре 24,83% голосов, и лидер партии «Амцахара» Алхас Квициния, за которого проголосовало 22,91% избирателей.

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