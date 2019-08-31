Бишкек, , 13:27 — REGNUMВ приграничном селе Таш-Тумшук Баткенской области Киргизии произошел конфликт с жителями Таджикистана, сообщает 24. kg со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.

В ведомстве отметили, что представители Таджикистана приступили к ремонтным работам на неописанном участке дороги. После требований киргизских пограничников отменить работы жители Таджикистана стали закидывать пограничный наряд камнями, заявили в погранслужбе Киргизии.

«Пограничникам Киргизии пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух», — сообщили в ведомстве. После переговоров сторон обстановка на границе стабилизировалась.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная пограничная служба Киргизии перешла на усиленный режим охраны государственной границы во время празднования Дня независимости республики.

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