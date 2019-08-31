Ташкент, , 12:58 — REGNUMПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 августа подписал указ о развитии космической деятельности в стране, новая структура, будет осуществлять реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере космических исследований и технологий, следует из указа.

«В республике имеются существенный научно-технический, экспериментально-производственный и опытно-изыскательский потенциал в сфере машиностроения, достаточные интеллектуальные и профессиональные ресурсы, определенная базовая инфраструктура, необходимые для развития космических исследований и технологий», говорится в документе. Вместе с тем, отмечается в нем, в стране практически не осуществляется деятельность в области космических исследований и технологий, таких как дистанционное зондирование земли, спутниковая связь, навигационные системы, которые способны повысить эффективность в таких сферах, как сельское и водное хозяйство, экология, телекоммуникации, геологоразведка, картография, метеорология, сейсмология и градостроительство.

Указом утверждена «Дорожная карта» по развитию космической отрасли в Узбекистане на 2019−2020 годы.

До 1 ноября планируется разработать проект закона «О космической деятельности», а до 1 июля 2020 года — проект Государственной программы развития космической отрасли в Узбекистане на 2020−2030 годы.

В программу должны быть включены такие вопросы, как строительство объектов космической отрасли и соответствующей инфраструктуры, а также подготовка специалистов в вузах и учебных центрах в сфере космических исследований и технологий.

Среди космонавтов — родились на территории Узбекистана Владимир Джанибеков и Салижан Шарипов.