Ташкент, , 12:51 — REGNUMПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился создать Академию молодежи, структура создается в целях дальнейшей активизации деятельности по поддержке инициатив одаренной молодежи, следует из документа.

Академия молодежи создается при Министерстве инновационного развития республики без статуса юридического лица, руководство академией возлагается первого заместителя главы министерства.

В академию будут приниматься коллективы, состоящие из одаренной молодежи и студентов, а также ученых и предпринимателей в возрасте до 40 лет, имеющих свои инновационные проекты и идеи, на конкурсной основе.

Основными задачами академии определены повышение творческого, интеллектуального и предпринимательского потенциала молодежи в сотрудничестве с органами государственного и хозяйственного управления, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями,

формирование и регулярное обновление единой базы данных об одаренной и инициативной молодежи, а также обеспечение ее сотрудничества с ведущими учеными и деловыми людьми страны.

В задачи академии также входит создание возможностей для реализации практических и инновационных исследований, подготовке молодых ученых нового поколения, создание благоприятных условий для решения молодыми учеными конкретных задач, а также разработки востребованных на внутреннем и внешнем рынках передовых технологических разработок и другое.

Постановлением образован Фонд поддержки одаренной молодежи Академии молодежи при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан без статуса юридического лица.

«Согласиться с предложением Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) 50% и более, а также юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых 50% и более принадлежат предприятиям с преобладающей долей государства, о ежегодном перечислении в Фонд в размере 10% годовых всех средств фондов поддержки инновационной деятельности», говорится в постановлении.

Кроме того, фонд будет пополняться благотворительными пожертвованиями, за счет части доходов, полученных от коммерциализации продукции, подготовленной членами Академии молодежи на основе результатов инновационных, практических и стартап-проектов, грантов и кредитов международных финансовых институтов и доноров и другое.

Средства фонда могут направляться на финансирование инновационных, практических и стартап-проектов, разработку передовых технологических разработок, привлечение ведущих зарубежных и отечественных ученых, специалистов и соотечественников, повышение квалификации одаренной молодежи в авторитетных научных центрах, университетах, технопарках и на производственных предприятиях развитых зарубежных стран и другое.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и советника президента республики Абдужаббора Абдувахитова.