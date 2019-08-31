Москва, , 12:46 — REGNUMРиск вооруженного столкновения между Южной Осетией и Грузией существует. Однако широкомасштабных военных действий между государствами возникнуть не должно. Об этом заявил 30 августа корреспондентам РИА Новости историк, сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.

Эксперт заметил, что ситуация в конфликтной зоне за последние годы значительно улучшилась. «После 2008 года, несмотря на критику международного сообщества и того же Госдепа, ситуация как в зоне конфликта, так и на территории самой Южной Осетии стала на порядок стабильнее, более прогнозируемой, более позитивной в плане безопасности», — отметил Муханов.

Муханов прокомментировал установку грузинского блокпоста вблизи югоосетинского села и оценил возможность начала военных действий между противоборствующими сторонами: «Шаг с грузинской стороны, хотя и несколько провокационный, но пока об открытой агрессии в отношении Южной Осетии говорить не приходится. Пока нет предпосылок для широкомасштабной войны с участием сил помимо Грузии и Южной Осетии, хотя риск прямого вооруженного столкновения существует, стороны сблизились».

По мнению эксперта, реакция американского госдепартамента на происходящее на грузинско-югоосетинской границе является ожидаемой. Муханов также отметил, что в ближайшие два-три дня станет ясно, является ли установка грузинского блокпоста единичным действием или же станет составной частью общего плана.

В среду Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В качестве ответной меры юго-осетинские силовики провели рейд бронетехники. В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до пятницы убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять «законные способы для защиты населения от возникающих угроз». После этого госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе между Южной Осетией и Грузией.

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