Лондон, , 12:45 — REGNUMСМИ Великобритании сообщают, что между новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсонм и министром финансов Соединенного королевства Саджидом Джавидом уже разгорелся конфликт.

По данным ВВС и Sky News Джонсон считает, что ведомство Джавида ответственно за утечки секретной информации о планах правительства Великобритании на случай «жесткого» выхода Соединенного королевства из Европейского союза.

Уточняется, что подозрения пали на советницу министра финансов Великобритании Соню Хан. Именно она подозревается в сливе в средства массовой информации деталей секретного плана правительства на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Напомним, что Великобритания должна выйти из Евросоюза 31 октября. Однако до сих пор нет четкого плана по выходу. Ставший недавно премьер-министром Борис Джонсон явно нацелен на «жесткий» Brexit.