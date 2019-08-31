Донецк, , 12:35 — REGNUMБюст погибшему главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке, сообщает 31 августа Донецкое агентство новостей.

Бюст установлен на Аллее Героев в парке им. Ленинского комсомола. На церемонию открытия пришли более тысячи человек.

Право открыть памятник было предоставлено воспитанникам Кадетского корпуса им. Захарченко. Собравшиеся на митинге почтили его память минутой молчания, после чего прозвучали оружейные залпы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко, который возглавлял республику с 2014 года, был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Также погибли и охранники Захарченко, еще 12 человек пострадали. К убийству первого главы ДНР причастны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Читайте также: В Донецке появилась площадь, названная в честь первого главы ДНР