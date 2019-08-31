Москва, , 12:18 — REGNUMПрезидент России Владимир Путин поздравил бывшего президента Армении Роберта Кочаряна с Днем рождения, сообщили 31 августа в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Роберт Кочарян Kremlin.ru

Российский лидер подчеркнул, что бывший президент Армении своей многолетней государственной деятельностью снискал заслуженное уважением среди соотечественников за рубежом.

Путин добавил, что Кочарян внес значительный вклад в развитие Армении, а также в обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье. «Знаем Вас как настоящего друга России, много сделавшего для укрепления союзнических отношений между нашими государствами», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Роберт Кочарян находится под арестом. Он обвиняется в узурпации власти группой лиц по предварительному сговору.

30 июля руководитель офиса экс-президента Армении Виктор Согомонян заявил, что уголовное дело в отношении Кочаряна является местью действующих властей.

Читайте также: «Дело Кочаряна продлится столько, сколько будет у руля нынешняя власть»