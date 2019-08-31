Анкара, , 12:37 — REGNUMПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Сказать, что развитие событий в Идлибе достигло желаемой нами точки, было бы ложью. В настоящий момент они не соответствуют нашим ожиданиям».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Имели место беспокоящие обстрелы нашего 9-го и 10-го наблюдательного пункта под Идлибом. После наших переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным были сделаны необходимые предупреждения».

Напомним, что, согласно заявлению Министерства обороны Турецкой Республики, 19 августа 2019 года в 08:55 по конвою Вооруженных сил Турции, направлявшемуся на 9-ый наблюдательный пункт в районе Идлиба силами РФ и Башара Асада был нанесен авиаудар, в результате которого погибло 3 и было ранено 12 мирных жителей.