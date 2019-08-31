Лефкоша, , 13:13 — REGNUMЗаместитель премьер-министра Турецкой Республики Северного Кипра и по совместительству министр иностранных дел страны Кудрет Озерсай заявил: «Как правительство Северного Кипра мы не находим разумной и логичной ситуацию, когда такое место, как Вароша, является военной зоной».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кудрет Озерсай отметил: «Политика, которую мы будем проводить в будущий период, вероятно будет направлена на поэтапное превращение Вароши в сугубо гражданскую зону. Вы сами видите, разве в настоящее время осталась необходимость поддерживать статус Вароши как закрытого города военной силой?»

Министр добавил: «После 1974 года сохранение статуса Вароши как закрытого города было подтверждено политическим решением. Думаю, что в тех условиях это решение было верным. Но сейчас мы не видим смысла в поддержании символического статуса-кво в Вароше».