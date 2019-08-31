Анкара, , 15:54 — REGNUMПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Тот акцент, с которым мировые СМИ освещают связанные с Турцией события, далек от объективности. Причиной этого является позиция нашей страны в ряде региональных вопросов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Наша принципиальная позиция в Палестине, Сирии, Египте, Ливии, Йемене очень беспокоит известные силы. Мы все вместе наблюдали, в какую машину пропаганды превращали журналистику мировые СМИ, называющие себя независимыми и беспристрастными, когда речь шла о Турции».

Турецкий лидер добавил: «Новости, выходившие в ночь попытки переворота 15 июля 2016 года, мы до сих пор помним, как клеймо позора на мировых СМИ. В выходивших следующим утром заголовках мы лично видели нотки разочарования тем, что переворот не удался. И сегодня шаги, которые мы делаем в экономике, демократии, борьбе с терроризмом, защите мира и стабильности в регионе не находят сочувствия в мировых СМИ».