Анкара, , 16:12 — REGNUMМинистр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил: «Под Идлибом наши Вооруженные силы располагают 12 наблюдательными пунктами. Их обязанностью по сочинскому и астанинскому соглашению является наблюдение за режимом превращения огня и восстановлением стабильности. Они успешно исполняют возложенные на них обязанности».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Мы продолжаем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы их безопасности ничто не угрожало. Появляются новости о том, что якобы на наши наблюдательные пункты совершаются нападения. В действительности ничего подобного не происходит».

Министр добавил: «Мы в высшей степени внимательно следим за всеми протекающими в регионе процессами. Мы уже напоминали всем заинтересованным сторонам, что безопасности размещённого на наблюдательных пунктах нашего личного состава ничто не угрожает. Если он понесет потери, мы будем по максимуму использовать наше право самообороны».