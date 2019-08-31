Анкара, , 12:13 — REGNUMМинистр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил: «Попытка государственного переворота, организованная предателями из движения Фетхуллаха Гюлена, больно ударила по нашим Вооруженным силам. Но, избавившись от их агентов в наших рядах, мы только усилились и продолжаем набирать мощь».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Лучший показатель этого — наши операции и учения. По сравнению с прошлым периодом, их масштаб и количество значительно возросли. Мы вонзили свои когти террористам в загривок. В 2019 году на севере Ирака мы уничтожили 676 боевиков, в том числе, в операции «Коготь-1» — 64 человека, «Коготь-2» — 16 человек, «Коготь-3» — 22 человека».

Министр добавил: «С 15 июля 2016 года по настоящее время в ходе борьбы с движением Гюлена из рядов наших Вооруженных сил было уволено 17,5 тыс. военнослужащих. Наша цель — полностью вычистить террористов из наших рядов и не позволить ни одному предателю носить эту славную форму».