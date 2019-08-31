Додома, , 12:02 — REGNUMПрезидент Объединенной Республики Танзания Джон Магуфули призвал африканские страны должным образом истолковывать концепцию опоры на собственные силы и отказаться от колониального мышления и веры в то, что бывшие страны-колонизаторы могут оказать Африканскому континенту содействие в развитии его ресурсной базы.

По информации танзанийского новостного агентства «Mpekuzi», Джон Магуфули заявил об этом 29 августа, выступая на 6-м заседании форума лидеров африканских стран, проходившем в его резиденции, на котором присутствовали бывшие Президенты Танзании Бенджамин Уильям Мкапа и Джакайя Мришо Киквете, бывший Президент ЮАР Табо Мбеки, бывший Президент Сомали Хасан Мохамуд, бывший Президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина, послы различных стран, международные представители, а также отдельные члены форума лидеров африканских стран.

«Истинный смысл борьбы за независимость состоял в том, чтобы восстановить наши ресурсы, в особенности природные, а также принять окончательное решение касательно способов контроля и использования их в наших собственных интересах для достижения экономической освобождения. Именно по этой причине мы и отстаиваем свою политическую независимость», — отметил Магуфули.

«Давайте не будем обманывать себя: страны, когда-то главенствовавшие в Африке, не могут в один миг взять и резко стать нашими ближайшими союзниками и избавителями от экономических проблем. Наша зависимость от них укрепила корни неоколониализма. Мы должны очнуться», — добавил Президент Танзании.