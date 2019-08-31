Киев, 31 августа 2019, 11:58 — REGNUMНовый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка может уволить всех действующих заместителей надзорного ведомства, сообщают 31 августа «Украинские новости» со ссылкой на источник.
«Никто не останется. Будет новая команда», — сказал собеседник издания.
Так, будут уволены заместители генпрокурора Юрий Столярчук, Анатолий Матиос, Анжела Стрижевская, Сергей Кизь и Дмитрий Сторожук.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Верховная рада Украины на своём первом заседании утвердила Руслана Рябошапку на должность генерального прокурора. Ранее Рябошапка заявлял, что в случае назначения его первоочередными шагами станут масштабные кадровые перестановки в прокуратуре и реформа этого ведомства.
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