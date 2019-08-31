Аддис-Абеба, , 13:05 — REGNUMНациональная избирательная комиссия Эфиопии (NEBE) объявила дату проведения референдума по требованию жителей региона Сидамо в Штате народов Юга, представляющих этническое большинство, о получении региональной государственности или автономии.

В Национальной избирательной комиссии страны заявили, что референдум состоится 13 ноября 2019 года. Жители Сидамо на протяжении последних пяти лет требуют от властей страны определить статус региона, наделив его автономией или же вообще создать суверенное государство. Власти Эфиопии игнорировали требования, что привело к многочисленным акциям протеста и волнениям в Сидамо, которые привели к большому количеству жертв в 2018 году. Тем не менее, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в начале августа 2019 года дал поручение избиркому страны тщательно проработать данный вопрос и согласовать дату проведения референдума. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Согласно докладу нацизбиркома Эфиопии, на территории региона Сидамо будет организовано 1692 избирательных участка, а в проведении референдума будет задействовано 8 460 сотрудников из избирательных комиссий. Также Государственный совет по делам наций и народов Юга одноименного штата выделит 3 млн долларов США из своего бюджета для проведения референдума. Совет также отвечает за подготовку и окончательную доработку правовых и административных вопросов, касающихся будущего региона, распределения его финансовых средств из казны и прав других этнических групп, проживающих в Сидамо.