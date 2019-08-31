Аддис-Абеба, , 15:20 — REGNUMМинистерство финансов Эфиопии представило новую экономическую реформу, нацеленную на создание новых рабочих мест, обеспечение всестороннего роста и сокращение масштабов бедности. Основной целью новой внутренней экономической реформы является поддержка существующего быстрого экономического роста и создание новых и лучших рабочих мест для молодежи. Правительство приняло различные меры для ускорения и оживления экономического роста Эфиопии. Вице-премьер Эфиопии Демеке Мыконнын отметил: «Крайне важно провести внутреннюю экономическую реформу, чтобы устранить существующие проблемы посредством участия общественности и обеспечить гражданам Эфиопии выгоды от роста и развития». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Государственный министр финансов Эфиопии Эйоб Текалин пояснил, что в основе новой реформы лежат три основных элемента: макроэкономические, структурные и отраслевые реформы экономики. Он заявил, что стабилизация финансовых систем, укрепление государственных финансовых секторов, сосредоточение внимания на ключевых и потенциальных секторах, таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и добыча полезных ископаемых, очень важны для обеспечения устойчивого экономического роста страны. Государственный министр отметил, что производительность мелких фермерских хозяйств будет повышена за счет предоставления современных материальных ресурсов и приоритизации небольших промышленных секторов, таких как агропереработка и производство кожгалантереи.

Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде заявил, что новая внутренняя экономическая реформа, устраняющая слабые стороны в макроэкономической, структурной и отраслевой сферах, создаст рабочие места, обеспечит инклюзивный рост и в конечном итоге сократит уровень бедности в Эфиопии.