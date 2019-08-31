Тегеран, , 12:29 — REGNUMЗаместитель министра обороны Ирана генерал Абдолраким Банитарафи заявил, что Иран ожидает снятия эмбарго на закупки вооружений, чтобы начать приобретать истребители. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам генерала, Иран намерен закупать истребители у КНР и России. В то же время он отметил, что разные страны присылают Ирану предложения о закупках их военной авиации, и ИРИ намерена их рассматривать после того, как через 14 месяцев со страны будет снято соответствующее ограничение.

Абдолраким Баниторафи назвал Иран передовой страной в производстве беспилотных летательных аппаратов, заявив, что «Даже Россия сделала предложение Ирану об их закупках». Он подчеркнул, что данное предложение будет рассмотрено и одобрено в случае получения необходимых разрешений.