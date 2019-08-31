Тегеран, , 12:35 — REGNUMИранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пресс-службу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) опубликовало сообщение о том, что Иран и ЕАЭС согласовали все документы, необходимые для завершения создания зоны свободной торговли.

Согласно источнику, Председатель евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Мехди Санаи обменялись нотами о завершении всех процедур, необходимых для создания зоны свободной торговли между ИРИ и ЕАЭС. Соглашение о создании ЗСТ между сторонами вступит в силу 27 октября.

Мехди Санаи отметил, что переговоры проходили непросто, но, спустя 4 года, соглашение подписано и ратифицировано. «Оно пойдет на пользу народу и экономике Ирана», — отметил посол.