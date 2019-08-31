Тегеран, , 12:09 — REGNUMВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выразила надежду на скорейшее разрешение кризиса вокруг «ядерной сделки» с Ираном и заявила, что именно скорейшее проведение переговоров между Вашингтоном и Тегераном — ключ к сохранению СВПД. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Политик отметила, что ЕС поддержит идею начать переговоры для урегулирования напряженности вокруг СВПД только в том случае, если «ядерная сделка останется непоколебима». Она также подчеркнула, что СВПД — это не просто документ, а резолюция Совета Безопасности ООН, поэтому его выполнение должно быть беспрекословным.

«Мы будем выступать за полное соблюдение всех резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе и СВПД», — отметила политик.