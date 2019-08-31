Исламабад, , 15:52 — REGNUM30 августа посол Пакистана в США Асад Маджид Хан призвал США оказать давление на Индию, чтобы прекратить режим комендантского часа в бывшем штате Джамму и Кашмир.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в интервью газете Washington Times Асад Маджид поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот не занял чью-либо сторону в этом давнем конфликте Индии и Пакистана. Однако, как отметил пакистанский посол, США «должны сделать больше», чтобы прекратить режим комендантского часа, ограничивающий права и свободы Кашмирцев. По словам посла, действия Индии фактически превратили Кашмир в «концентрационный лагерь», где жители лишены доступа к электричеству, необходимым медикаментам, телефонной связи и интернету.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.