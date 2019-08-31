Исламабад, , 12:04 — REGNUM30 августа во всех городах Пакистана прошел «Час Кашмира» в знак протеста против действий Индии в регионе.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, с 12 до 12−30 «в знак солидарности с народом Кашмира» во всех городах страны было остановлено движение транспорта, гудели сирены, а также были исполнены национальные гимны Пакистана и Кашмира. По всей стране прошли антииндийские демонстрации. На митинге в Исламабаде выступил премьер-министр Пакистана Имран Хан, пообещавший, что любое действие Индии «встретит достойный отпор». Правительство Пакистана приняло решение, что «Час Кашмира» будет проводиться каждую пятницу вплоть до 27 сентября.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.