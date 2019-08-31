Исламабад, , 13:21 — REGNUM30 августа директор филиала Всемирного банка в Пакистане Патчамутху Иллангован провел встречу с министром планирования и развития Пакистана Махдумом Хусро Бахтияром.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, представитель Всемирного банка сообщил пакистанскому министру, что в текущем финансовом году Исламабад получит 1,5 миллиарда долларов льготных кредитов в рамках действующей программы сотрудничества. Средства будут потрачены на различные проекты социально-экономического развития Пакистана, в том числе на нужды энергетики.

Расширение помощи Пакистану от международных финансовых организаций стало возможным после подписания соглашения о кредитной программе с Международным валютным фондом. Кредитная программа на сумму 6 миллиардов долларов рассчитана на три года.