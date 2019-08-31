Исламабад, , 12:27 — REGNUM30 августа вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Шихин Чен встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Исламабаде.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Шихин Чен сообщил премьер-министру Пакистана, что в течение следующих трех лет АБР выделит Пакистану около 7 миллиардов долларов льготных кредитов на различные проекты. В частности, их средств АБР планируется финансировать улучшение социальной защищенности, городской среды, энергетической безопасности, транспортной системы, сельского хозяйства, образования, торговли и туризма.

Кроме того, Шихин Чен отметил, что АБР намерен создать специальную пятилетнюю Стратегию партнерства с Пакистаном (2020−2024). Стратегия будет согласована с планами развития страны и поможет с финансированием важнейших проектов.