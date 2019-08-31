Исламабад, , 13:17 — REGNUM30 августа премьер-министр Пакистана Имран Хан опубликовал статью в американском издании New York Times, предупредив весь мир о последствиях возможной войны между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, глава правительства сравнил нынешнюю ситуацию в Кашмире с предвоенным периодом. По мнению Имрана Хана, миру угрожает война, подобная Второй мировой. «Вторая мировая началась из-за попытки умиротворения в Мюнхене. Та же угроза нависла над миром, но сейчас она отбрасывает ядерную тень». Как отмечается в статье пакистанского премьера, министр обороны Индии пригрозил Исламабаду ядерной войной. В этих условиях необходим диалог, но, по словам Имрана Хана, Пакистан пойдет на переговоры только если Индия откажется от «незаконной аннексии Кашмира», прекратит режим комендантского часа и вернет армию в бараки.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.