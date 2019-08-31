Исламабад, , 12:58 — REGNUMМинистр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что, в отличие от пакистанских партий, индийские политические партии не проявляют единства по вопросу о специальном статусе штата Джамму и Кашмир.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава внешнеполитического ведомства Пакистана, выступая на заседании Сената, заявил, что десять индийских политических партий хотели посетить территорию бывшего индийского штата Джамму и Кашмир по приглашению его губернатора, однако правительство Индии им отказало. По словам Куреши, это подтверждает, что в Кашмире происходит «что-то, о чем не хотят рассказывать власти Индии». Как отметил министр, в Верховный суд Индии было подано 14 петиций по поводу лишения штата его особого статуса.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.