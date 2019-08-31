Нью-Дели, , 12:32 — REGNUM30 августа министр финансов Индии Нирмала Ситхараман объявила о масштабных переменах в банковском секторе страны: после слияния десяти крупнейших государственных банков останется только четыре.

По сообщению индийского информационного агентства Джагран, целью масштабной реформы является повышение эффективности и снижение расходов государственных банков. Как отметила министр, Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce и United Bank вместе образуют третий по величине капитала банк в стране. Кроме того, Union Bank of India, Andhra Bank и Corporation Bank станут пятым по стоимости капитала банком Индии. Наконец, после слияния Indian Bank с Аллахабадским банком будет создан седьмой по размеру капитала банк в стране.

Чтобы поддержать процедуру слияния правительство выделит всем десяти банкам 550 миллионов рупий (7,7 миллионов долларов). Как отметила Нирмала Ситхараман, никто из служащих госбанков не лишится работы в результате объединения.