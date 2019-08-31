Белград, , 12:39 — REGNUMМинистр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что на встрече западнобалканских стран в Хельсиники организаторы не руководствовались какими-либо принципами, поскольку в ней приняли участие не только министры иностранных дел стран-членов ЕС (Европейский союз) и стран-кандидатов в ЕС, но и «территория, далекая от статуса кандидата в ЕС». Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич принял участие на неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС и «партнеров с Западных Балкан» вХельсинки.

Дачич раскритиковал формат встречи, который был организован представителями ЕС. По его словам, была безосновательно нарушена устоявшаяся практика, по которой на встрече присутствовали лишь члены ЕС и кандидаты на членство. Он подчеркнул, что критерии для получения статуса членства Евросоюза довольно ясны и данный статус присуждается за достижения соответствующих результатов в процессе вступления.

«В этом смысле формат, в котором проводилась сегодняшняя встреча, оказался несоответствующим, поскольку он не основан на данных критериях и является своего рода прецедентом. Впервые на практике территория, далекая от статуса кандидата в члены ЕС, приглашается на эту встречу. Мы знаем, что решение о приглашении представителей Косово является суверенным правом Высокого представителя, но, тем не менее, мы должны указать на то, что оно несправедливо», — сказал Дачич.