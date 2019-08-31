Белград, , 15:10 — REGNUMГлава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что подписание Сербией сотрудничества с ЕАЭС (Евразийским экономическим союзом), которое должно состояться 25 октября 2019 года, не приблизит Белград к его главной стратегической цели — членству в ЕС (Европейском союзе). Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Если вы серьезно относитесь к своему европейскому пути, тогда следуйте политическому выбору, который приблизит вас к цели». Данный шаг (намерение подписать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС) не является одним из таких», — сказал Мирослав Лайчак.

Глава МИД Словакии также отметил, что подписание соглашения с «пророссийским объединением» только собьет всех с толку. Обращаясь к сербскому руководству, он добавил, что нельзя двигаться по нескольким направлениям сразу.