Белград, , 13:12 — REGNUMПрезидент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербский список (политическая группа, представляющая интересы сербов в Косово) должен принять участие в парламентских выборах в Косово, победить на них и продолжить борьбу за права своего народа. Он также подчеркнул, что Республика Сербия продолжит оказывать помощь косовским сербам. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По словам президента, группе придется столкнуться с множеством оппонентов как в албанских, так и в сербских СМИ идущих против интересов сербского народа. При этом, он добавил, что рассчитывает на духовную зрелость сербов, которые смогут сделать правильный выбор.

Говоря о многочисленных провокациях со стороны албанской части населения в преддверии выборов, Вучич заявил, что Сербия продолжит помогать своим соотечественникам на территории Косово. По его словам, уже выделены финансовые средства на различные проекты в сербских общинах.