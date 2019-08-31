Токио, , 12:38 — REGNUM30 августа губернатор Окинавы Дэнни Тамаки, префектуры на юге Японии, заявил, что 9 из 19 тысяч морских пехотинцев США, которые сейчас находятся на Окинаве, передислоцируются на Гуам в 2024—2025 годах.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», Тамаки находится с визитом на острове, где встретился с губернатором Гуама Лу Леон Герреро после того, как морпехи США сообщили властям Гуама, что реорганизация сил начнется в 2024 году и закончится примерно через 18 месяцев, в 2025. Тамаки также поделился с гуамской коллегой тем, какие лишения терпят жители Окинавы из-за того, что на острове сосредоточено 70% американских авиабаз, находящихся в Японии.

Герреро выразила понимание и признала необходимым облегчить бремя окинавцев и поскорее принять американских военных на остров.