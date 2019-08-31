Рига, , 11:26 — REGNUMМинистр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Советский Союз оккупировал Прибалтийские республики, соответствующее заявление было сделано 31 августа на официальной странице дипломата в Twitter.

Глава латвийского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страны Прибалтики никогда не входили в СССР, так как были им захвачены. Позднее, в 90-е годы, они обрели независимость.

Комментарий политика последовал в ответ на публикацию официального представительства российского министерства иностранных дел, в которой выражается сожаление относительно того, что странам Прибалтики не удалось стать демократическими и правовыми государствами.

Напомним, страны Прибалтики вошли в состав Советского Союза в 1940 году, данный факт был признан международным сообществом, а также соответствовал всем норм международного права.

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