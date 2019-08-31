Гонконг, Китай, , 11:26 — REGNUMВерховный суд Гонконга продлил запрет участникам протестных акций нарушать работу метро, соответствующий документ опубликован 31 августа местным оператором железнодорожного транспорта — компанией MTR.

В постановлении суда Гонконга предусмотрена юридическая ответственность за скандальное поведение в метро, нанесение ущерба собственности метрополитена и оскорбление его персонала, а также за незаконное препятствование движению электропоездов.

Отметим, ранее, 23 августа, верховный суд Гонконга вынес временный (на одну неделю) ордер запрещающий протестующим нарушать работу метрополитена. Действие настоящего запрета продлено до дальнейшего уведомления, то есть — на неопределенный срок.

Напомним, с июня текущего года в Гонконге продолжаются протесты против законопроекта, который призван наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении китайских законов или находящихся в розыске. В ходе их протестующие неоднократно блокировали работу метрополитена, нажимая «тревожные кнопки» в часы-пик и блокируя двери вагонов.