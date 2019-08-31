Ташкент, , 11:20 — REGNUMПосол Японии в Узбекистане Ёшинори Фуджияму передал копии верительных грамот министру иностранных дел республики Абдулазизу Камилову, сообщает 31 августа в МИД республики.

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана поздравил японского дипломата с назначением и пожелал ему успехов. Во время переговоров стороны отметили близкие подходы по вопросам международной и региональной проблематики.

Собеседники также отметили большой потенциал для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами. Кроме того, стороны обсудили подготовку встреч на высшем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Ташкенте состоялся узбекско-японский бизнес-форум, в рамках которого стороны обсудили вопросы развития туризма, внедрение спортивной медицины и строительные технологии.

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