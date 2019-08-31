Скопье, , 14:56 — REGNUM30 августа министры иностранных дел Республики Северная Македония и Республики Кипр Никола Димитров и Никос Христодулидис подписали протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Албанское новостное агентство «Telegrafi» приводит текст заявления МИДа Северной Македонии по случаю данного события:

«Данным актом мы официально закрепили дружбу с ещё одним союзником в европейской семье, с которым мы активно сотрудничаем при реализации европейской повестки. Сегодня мы открываем новую главу двусторонних отношений и отпираем двери дружескому сотрудничеству и процветанию».

Подписание протокола состоялось в Хельсинки, в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов и стран-кандидатов в члены ЕС.

Установление дипломатических отношений между Кипром и Северной Македонией стало возможно благодаря нормализации отношений между Грецией и Северной Македонией в результате подписания Преспанского соглашения о переименовании последней.