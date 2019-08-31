Приштина, , 12:34 — REGNUMМинистерство иностранных дел Косово потребовало от Прокуратуры Косово выдать международный ордер на арест Владимира Цизеля, советника министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», данная информация поступила от советника исполняющего обязанности главы МИД Косово Бехджета Пацолли Етлира Зюберая.

На своей страниц в социальной сети «Facebook», Зюберай заявил, что преступная деятельностью Цизеля позволяет увидеть подлинное лицо сербской дипломатии. По словам Зюберая, Цизель имеет связи с международными криминальными структурами и был вовлечен в коррупционные схемы по всему миру, выступая представителем Дачича. Целью Цизеля и Дачича при этом якобы было нанесение вреда Косово.