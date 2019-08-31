Ереван, , 11:45 — REGNUMС разницей в один день лидеры Армении и Белоруссии отказались от участия в 29-ом международном экономическом форуме в польском городе Криница и в мероприятиях, посвященных 80-летию началу Второй мировой войны в Варшаве.

Если в случае с премьер-министром Армении Николом Пашиняном это было объявлено официально — на уровне МИД и пресс-секретаря, в случае с Лукашенко — в виде утечки информации.

Как пишет армянская газета «Айкакан Жаманак» («Армянское время»), в обоих случаях интересен не факт отказа от участия, а то, как это было сделано.

Сайт 29-го международного экономического форума в Польше изначально объявил об участии премьер-министра Никола Пашиняна. Более того, организаторы форума на своем официальном сайте сообщили об участии Пашиняна, написав, что премьер-министр Армении будет одним из самых ожидаемых гостей мероприятия, который «сумел внести серьезные политические изменения на Южном Кавказе».

На следующий день пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян опровергла информацию об участии Пашиняна в экономическом форуме, на котором будут присутствовать 4500 участников из разных стран. «В числе ряда стран премьер-министру Армении направлено приглашение на участие в форуме. Армения не подтвердила участие премьер-министра, и польская сторона была проинформирована об этом», — сказал она.

Затем к проблеме обратился также пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян. По его словам, премьер-министр получает множество приглашений, но не всегда принимает их. Он также сообщил, что Пашинян не был приглашен на мероприятия в Вашраве, посвященные 80-летию Второй мировой войны.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян объяснил отказ Пашиняна ехать в Польшу с точки зрения «суверенитета».

«Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Польшу и не участвовать в форуме-это выражение суверенитета, — сказал Мнацаканян журналистам. — У премьер-министра есть своя программа визитов в разные страны, а также приоритеты внутренней политики. Когда совмещали эти две пары, решили, что в конференции Польши участвовать не нужно. Это принципиальная проблема».

Затем стало известно, что после Пашиняна от поездки в Польшу отказался и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По данным польского издания Rzeczpospolita, Лукашенко не поедет в Варшаву в знак солидарности с Владимиром Путиным. Согласно источнику, Лукашенко отказался от визита, так как Польша не отправила приглашение Путину.

«В стремлении искать связи с Москвой в решении глав стран-членов ЕАЭС и ближайших союзников России не ехать в Польшу, конечно, есть логика. Во-первых, Польша сама по себе настроена по отношению к России, можно сказать, до степени враждебности негативно. Кроме этого, отношения между Западом и Россией в связи с геополитическими проблемами продолжают оставаться напряженными. Омрачается также исторический фон этих отношений. То есть Россия и Запад отдаляются друг от друга и в исторических восприятиях Второй мировой войны и в нынешних политизированных комментариях», — пишет армянское издание.

По мнению бывшего замминистра иностранных дел Армении, дипломата Армана Навасардяна, при принятии решения Армения и Белоруссия, тем не менее, пытались в какой-то мере руководствоваться намерением государства-союзника, а именно-прикосновения настроений РФ.

«Не думаю, что Россия пережила бы очень большую боль, если бы Пашинян приехал в Польшу. Не думаю, что на наши отношения это оказало бы очень сильное влияние. Но внешнеполитический компонент в этом решении есть. Но при этом неправильно трубить, что это вопрос суверенитета и суверенное решение. Подобные заявления формируют определенное мнение людей.

Вопрос защиты суверенитета априори должен быть одной из важнейших задач дипломатии, говорить об этом излишне. Речь идет о заявлении министра иностранных дел Мнацаканяна. Но когда ты отвечаешь на простой вопрос, что решение принято по принципу суверенитета, то даешь повод для размышлений», — отметил Навасардян.

Белорусский эксперт, который не захотел упоминать свое, в беседе армянским изданием отметил, что Лукашенко, скорее всего, сделал этот шаг в связи с отношениями с Путиным.

«Но это не означает, что Лукашенко полностью солидарен в этом вопросе с президентом Российской Федерации. Это просто политический шаг, который может стать предметом торговли в будущем при возникновении проблем в отношениях с Москвой. История последних двух десятилетий показала, что подобные шаги Лукашенко не делает просто так, эмоционально или в связи с хорошими отношениями с Путиным», — заметил он.