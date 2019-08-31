Ташкент, , 10:59 — REGNUMПри министерстве инновационного развития Узбекистана планируется создать Академию молодежи. Об этом говорится в постановлении президента республики Шавката Мирзиёева «О мерах по совершенствованию системы привлечения молодежи к науке и поддержке ее инициатив», опубликованном 31 августа в агентстве УзА.

В Академию планируется принять молодых ученых и преподавателей в возрасте до 40 лет. Государство будет оказывать членам академии финансовую и иную поддержку для реализации научных проектов.

Министерство инновационного развития Узбекистана планирует создать до 1 апреля 2020 года несколько платформ для объединения коллективов, в том числе платформу «Генератор идей», «Представители бизнеса», «Будущие академики».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа министерство инновационного развития Узбекистана и Академия наук Белоруссии договорились о создании совместных научных лабораторий в научно-исследовательских учреждениях Узбекистана.

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